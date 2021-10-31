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الأسعار الجديدة تطبق غدًا.. الإثنين بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

10:45 م الأحد 31 أكتوبر 2021
الأسعار الجديدة تطبق غدًا.. الإثنين بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الاثنين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر نوفمبر لما يقرب من 64 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وتبدأ وزارة التموين، في تطبيق أسعار الزيت الجديدة بواقع 25 جنيهًا للعبوة وزن 1 لتر و21 جنيهًا للعبوة بوزن 800 مللي.

وزارة التموين السلع التموينية أسعار الزيت الجديدة

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