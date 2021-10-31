وزير الزراعة يبحث مع قيادات "الثروة السمكية" رفع كفاءة أصولها وتنمية وتطوير البحيرات -صور

كتب- مصراوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في إطار متابعته أداء الهيئات التابعة للوزارة.

وشدد القصير، خلال الاجتماع، اليوم الأحد، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير البحيرات المصرية، ومنع أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأية محاولات تعدٍّ، مؤكدًا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة، خصوصًا المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص.

ونوه وزير الزراعة بضرورة زيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة؛ سواء أكانت البحرية أم المياه العذبة، لتوفيرها للبحيرات والمزارع.

وأكد القصير الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحافظ عليها، والإسراع بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والمناطق التابعة لها.

واستعرض د.صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، نشاط الهيئة خلال العام الماضي، وما تم من إنجازات في تأجير المزارع السمكية وتحصيل المديونيات المستحقة وأيضًا جهود الهيئة في الارتقاء بمجتمع الصيادين وتقديم خدمات ذات جودة ممتازة للجمهور والسعي نحو تحقيق معدلات تصدير عالية.