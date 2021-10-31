المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنعي المفكر عبد الغفار شكر
كتب- مصراوي:
نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الراحل الكبير عبد الغفار شكر - عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ ١٩٨٥، والقيادي السياسي المعارض، والباحث السياسي السباق، والرائد في الدراسات المستقبلية والبحوث الأفريقية، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال المنظمة في بيان: رحل صاحب المواقف الشجاعة والنقد الموضوعي المتحرر من كل القيود.
وتقدمت المنظمة بالتعازي لاسرته ورفاقه ومحبيه وتلاميذه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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