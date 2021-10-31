Masrawy logo white

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنعي المفكر عبد الغفار شكر

12:23 م الأحد 31 أكتوبر 2021
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنعي المفكر عبد الغفار شكر

عبد الغفار شكر

كتب- مصراوي:

نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الراحل الكبير عبد الغفار شكر - عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ ١٩٨٥، والقيادي السياسي المعارض، والباحث السياسي السباق، والرائد في الدراسات المستقبلية والبحوث الأفريقية، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال المنظمة في بيان: رحل صاحب المواقف الشجاعة والنقد الموضوعي المتحرر من كل القيود.

وتقدمت المنظمة بالتعازي لاسرته ورفاقه ومحبيه وتلاميذه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

عبد الغفار شكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة عبد الغفار شكر

الخبر التالى:

بكري معترضًا على عدم منحه الكلمة: البرلمان لا يمارس أدواته الرقابية.. وزعيم الأغلبية يرد عليه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
948

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

390

متعافون اليوم

330084

إجمالي الإصابات

18592

إجمالي الوفيات

277623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا