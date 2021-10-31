المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنعي المفكر عبد الغفار شكر

كتب- مصراوي:

نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الراحل الكبير عبد الغفار شكر - عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ ١٩٨٥، والقيادي السياسي المعارض، والباحث السياسي السباق، والرائد في الدراسات المستقبلية والبحوث الأفريقية، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال المنظمة في بيان: رحل صاحب المواقف الشجاعة والنقد الموضوعي المتحرر من كل القيود.

وتقدمت المنظمة بالتعازي لاسرته ورفاقه ومحبيه وتلاميذه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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