بالفيديو.. تبطين ترعة وردان الكبيرة ورفع المخلفات من مصرف اللبيني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ووجه بمتابعة أعمال تبطين الترع والمصارف مع رفع المخلفات من محيطها.

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر أعمال التبطين الجارية بترعة وردان الكبيرة.

وتم رفع كافة المخلفات والرتش من محيط مصرف اللبيني نطاق قرية نكلا وجاري استكمال رفع المخلفات بطول المصرف بمتابعة من السيد محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.