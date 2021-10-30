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بالفيديو.. تبطين ترعة وردان الكبيرة ورفع المخلفات من مصرف اللبيني

04:44 م السبت 30 أكتوبر 2021
بالفيديو.. تبطين ترعة وردان الكبيرة ورفع المخلفات من مصرف اللبيني

تبطين ترعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ووجه بمتابعة أعمال تبطين الترع والمصارف مع رفع المخلفات من محيطها.

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر أعمال التبطين الجارية بترعة وردان الكبيرة.

وتم رفع كافة المخلفات والرتش من محيط مصرف اللبيني نطاق قرية نكلا وجاري استكمال رفع المخلفات بطول المصرف بمتابعة من السيد محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

تبطين ترعة رفع المخلفات مصرف اللبيني أحمد راشد

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