الاستعداد لموجة إزالات كبرى.. تفاصيل اجتماع وزير الري ومحافظ القليوبية -صور

كتب- مصراوي:

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، للتباحث حول أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة، بحضور عدد من قيادات وزارة الري ومحافظة القليوبية.

واستعرض عبد العاطي والهجان تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعَيه في غضون ستة أشهر.

وأوضح وزير الري أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات؛ ومنها محافظة القليوبية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

واستعرض عبد العاطي والهجان أعمال التطوير التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، والتي يتم تنفيذها ذاتيًّا من خلال أجهزة الوزارة، واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة، وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وصرَّح وزير الري بأن الوزارة انتهت مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدانًا.. وانتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة (٥) أفدنة، ويجري حاليًّا تطوير حديقة الياسمين بمسطح (٧) أفدنة قريبًا، وجار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٧) أفدنة، بالتنسيق بين وزارتَي الري والزراعة ومحافظة القليوبية.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مشروعات تأهيل الترع والمساقي بمحافظة القليوبية؛ حيث أوضح عبد العاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ١٠٠٠ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ١١٠ كيلومترات حتى تاريخه، وجار العمل في ترع بأطوال ٨٩٠ كيلومترًا، وتم طرح أعمال تأهيل عدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى ١٠٦ كيلومترات، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل عدد (٣) مساقٍ، وجار العمل في (١٢) مسقى، وتم ترسية عدد (١٠٧) مساقٍ للبدء في التنفيذ.

وأضاف وزير الري أنه في إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والري لتحقيق التحول لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة، فقد تم حتى الآن التحول إلى استخدام نظم الري الحديث في زمام ٧٠٠٠ فدان بنطاق محافظة القليوبية.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية هي أولى المحافظات التي شهدت عقد مؤتمر موسع في شهر يونيو الماضي بين ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وممثلي الشركات العاملة في مجال تأهيل المساقي وتنفيذ شبكات الري الحديث، وتم عقد العديد من الندوات التوعوية للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول إلى الري الحديث.