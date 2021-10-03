اليوم .. البرلمان يجري انتخابات اللجان النوعية لاختيار 25 رئيسا

كتب - نشأت علي:

تجري اليوم الأحد، انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها 25 لجنة نوعية، اختيار رئيس لجنة ووكيلين وأمين سر وذلك في ثاني أيام دور الانعقاد الثاني.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات عمل اللجان وطريقة الترشح، حيث نصت المادة 37 باللائحة على أن تنشأ بالمجلس 25 لجنة نوعية وهي :- 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6- لجنة الشئون الأفريقية. 7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 14- لجنة التعليم والبحث العلمي. 15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18- لجنة السياحة والطيران المدني. 19- لجنة الشئون الصحية. 20- لجنة النقل والمواصلات. 21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23- لجنة الإدارة المحلية. 24- لجنة الشباب والرياضة. 25- لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

كما نصت المادة 39: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي تحدده ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وطبقا لجدول جلسات النواب سيعقد المجلس ثلاث جلسات، اليوم الأحد الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.