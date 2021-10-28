الآثار تضع اللمسات النهائية لفعالية طريق الكباش

(مصراوي):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لهذه الفعالية.

وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة التي تتم استعداداً وتجهيزاً للفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المنفذة للفاعلية تفاصيل الخطة الموضوعة لإخراج هذه الفاعلية بالمظهر الحضاري وبما يساهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بها.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بتصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، والديكورات، والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني والموسيقي المصاحبة لها.