بعد توقف 6 سنوات.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر

كتب- محمد عبيد:

أقلعت صباح اليوم الأربعاء أولى رحلات شركة مصر للطيران، رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي، بعد فترة توقف دامت ٦ سنوات، وسيستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيا قابلة للزيادة، وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.

وقالت وزارة الطيران المدني: جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية، لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر، بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة ٧ صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي، وكان على متنها ١١٠ ركاب من السائحين والمصريين، ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة أخرى مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين، وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

وتشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني منذ عدة أيام لبحث عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر.

وتعد هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص على توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية، لتكون بسعر ٢١٥٠ جنيه إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا، و ٢٤٥٠ جنيه إلى كل من مرسي علم وأسوان.