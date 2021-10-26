Masrawy logo white

"تضامن النواب": إلغاء مدّ الطوارئ نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات جسام

04:53 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
"تضامن النواب": إلغاء مدّ الطوارئ نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات جسام

الدكتور عبد الهادي القصبي

كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الوفد المصري في أوزبكستان لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأكد القصبي أن هذا القرار جاء نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات جسام من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجيش الأبيض والمواطنين طوال السنوات الماضية لبناء مصر الجديدة، مشيراً إلى أن مَن لديه حس وطني يستشعر عظمة هذا القرار من قِبل القيادة السياسية التي بذلت جهدًا كبيرًا لبناء مصر الجديدة.

وتابع النائب: "اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاء رخاء... ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

تضامن النواب عبدالهادي القصبي إلغاء الطوارئ الرئيس السيسي

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة: الدولة تهدف إلى الارتقاء بحياة المصريين في المناطق الأكثر احتياجًا (شباب بني سويف نموذجًا)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. 5 بنوك تطرح ودائع جديدة بفائدة مرتفعة للأفراد والشركات.. فما التفاصيل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا