"تضامن النواب": إلغاء مدّ الطوارئ نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات جسام

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الوفد المصري في أوزبكستان لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وأكد القصبي أن هذا القرار جاء نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات جسام من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجيش الأبيض والمواطنين طوال السنوات الماضية لبناء مصر الجديدة، مشيراً إلى أن مَن لديه حس وطني يستشعر عظمة هذا القرار من قِبل القيادة السياسية التي بذلت جهدًا كبيرًا لبناء مصر الجديدة.



وتابع النائب: "اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاء رخاء... ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".