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الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الجمهورية بشأن الموارد المائية

11:41 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الجمهورية بشأن الموارد المائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ونص القرار في المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الموارد المائية والري.

ونص القرار في المادة الثانية: يلغى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الموارد المائية قانون الري والصرف قرار جمهوري

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