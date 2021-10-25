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مدير المعهد الفني للقوات المسلحة: نعتمد على التعليم عن بعد

12:40 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
مدير المعهد الفني للقوات المسلحة: نعتمد على التعليم عن بعد

اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى

كتب- محمد سامي:

قال اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، إن تأهيل الفرد داخل المعهد الفني تطور كثيرا خلال السنوات الماضية وبشكل غير مسبوق، لمواكبة التطورات على المعدة التي شهدتها القوات المسلحة المصرية في كافة الأسلحة.

وأضاف مدير المعهد الفني للقوات المسلحة خلال حديث مع المحررين العسكريين على هامش حفل تخرج الكليات العسكرية والمعهد الفني، بأن صلاحية المعدة جزء مهم ورئيسي في تشكيل القوات المسلحة، ولذلك يجب أن يكون الفرد مؤهل للعمل عليها، ومواجهة كافة التطورات التي تحدث فيها، منوها إلى أن هناك وسائل تعليم متقدمة يضمها المعهد الفني ومحاكيات تقليد، بالإضافة لمعامل متطورة وفق أحدث العلوم على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن هناك متابعة مستمرة لما يدور حولنا حتى تتم عملية التطوير باستمرار.

وأشار مدير المعهد الفني للقوات المسلحة إلى أن التطوير والتحديث التي طرأت على المناهج، واكبها تطوير على مستوى أعضاء هيئة التدريس، الذي يتم ايفادهم في بعثات تعليمية مستمرة، بالإضافة لدعم وسائل البحث والدراسة المستمرة، للوصول لمنتج تعليمى يناسب التطورات، ويناسب التحديات الجديدة، كاشفا الاعتماد على التعليم عن بعد في كثير من المواد، وذلك اتساقا مع الوضع الطارئ الناتج عن فيروس كورونا، ومؤكدا في الوقت نفسه تطوير المناهج بحيث تتماشى مع فكرة العرض الرقمى والتعليم عن بعد، بحيث يكون هناك استيعاب وتفاعل من الطلاب مع المناهج الموضوعة.

وأكد مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تهتم بتطوير المعهد، ورفع كفاءة الطلاب حتى يتثنى لهم التعامل مع المعدات والأسلحة الجديدة، كما تم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من خارج المعهد، وبالإضافة للخبرات السابقة، حتى يمكن الوصول لجرعة تعليمية كبيرة تفيد الطلبة في مجالات عملهم بعد ذلك.

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