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رئيس المجلس العالمي للمياه: سد النهضة وتَّر العلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا

02:13 م الأحد 24 أكتوبر 2021
رئيس المجلس العالمي للمياه: سد النهضة وتَّر العلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، إن بناء السد الإثيوبي أدى إلى توتر كبير بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولا بد من الحوار ووجود الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المجلس العالمي للمياه يؤكد ضرورة وجود تلك الإرادة السياسية للوصول إلى إجراءات ملموسة.

وأضاف فوشون، في كلمته التي ألقاها في أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، أن مصر حققت خلال الفترة السابقة العديد من المشروعات التي تعمل على إدارة الموارد المائية؛ خصوصًا في ظل الزيادة السكانية، وكان من أهمها أكبر محطة لإعادة استخدام المياه ومحطة مصرف بحر البقر بمحافظة الإسماعيلية، والتي تلقت مصر جائزة عليها .

وأشار رئيس المجلس العالمي للمياه إلى أن محافظة البحر الأحمر تستخدم المياه المعالجة في ري الحدائق والأراضي، فضلًا عن تشجيع المزارعين على الري الحديث، واحترامهم التشريعات القانونية الخاصة بتحديد بعض المحاصيل كالأرز.

وقال رئيس المجلس العالمي للمياه إن مصر تمتلك أفضل المعامل والابتكارات الحديثة لزيادة المياه، مطالبًا القاهرة باستعراض تجربتها خلال الأشهر المقبلة في منتدى نهر النيل والمقرر عقده في السنغال.

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