حدث ليلاً| مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة.. والأرصاد توجه 3 نصائح للمواطنين

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



44 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 713 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.

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"تاثيرها محدود".. عباس شراقي: غازات من بركان لابالما ستصل الإسكندرية قريبًا

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، حقيقة وصول غازات من بركان لابالما إلى مصر يوم الأحد المقبل.

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عوض تاج الدين: أنفقنا ما يعادل 300 أو 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاح كورونا لا يغني عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحا أن لقاح كورونا يجب أن يحصل عليه الجميع أما لقاح الإنفلونزا مهم لأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة وأمراض القلب ونقص المناعة، وكبار السن.

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مزيد من انخفاض الحرارة.. الأرصاد: 3 نصائح خلال الفترة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بشقيها العظمى والصغرى حيث يكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، كما تبقى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد.

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مصرع عنصر إجرامى شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

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"غرز سيخ الكفتة في صدره".. مقتل صبي على يد كبابجي بالهرم

شاب يفترش الشارع تسيل منه الدماء أثار رعب أهالي كفر طهرمس بحي الهرم غرب الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم بالعثور على جثة بمنطقة كفر طهرمس.

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الجزائر تؤكد التزامها بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في مالي

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده سوف تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي.

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مجلس الأمن الدولى يجدد دعمه لحكومة العراق ويهنى بإجراء الانتخابات البرلمانية

جدّد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لحكومة العراق والتزامهم باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

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نصر الله: المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في خطر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة إن "المقاومة ستتصرف عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر".

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بايدن يعتزم لقاء ماكرون في روما نهاية الشهر الجاري

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما نهاية الشهر الجاري.

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ساوث أيلاند النيوزيلندية تسجل أول إصابة بكوفيد-19 منذ نحو عام

رصدت جزيرة "ساوث أيلاند" في نيوزيلندا أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ نحو عام، حسبما قال مسؤولو الصحة اليوم السبت.

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