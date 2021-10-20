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التنسيقية: ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ.. واستحداث لجنة لمسؤولي التواصل

11:49 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
التنسيقية: ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ.. واستحداث لجنة لمسؤولي التواصل

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

(مصراوي):


أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ، في إطار ما قالت إنه استراتيجية عمل جديدة.

وأضافت التنسيقية في بيان لها، اليوم أنه الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية، ستتضمن عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول، والتي من المقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.

من ناحية أخرى، أعلنت التنسيقية استحداث لجنة جديدة لمسؤولي التواصل، تختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية.

ويتولى أعضاء اللجنة أيضًا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب مجلس الشيوخ

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