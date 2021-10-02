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أمطار وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية

11:09 ص السبت 02 أكتوبر 2021
أمطار وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها في هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة ٣٠ درجة.

وأضافت الهيئة، توجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم السبت على السواحل الغربية قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا آخر اليوم.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على شمال الصعيد وعلى مسطح البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.​

الطقس أمطار الظواهر الجوية درجات الحرارة

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