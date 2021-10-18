Masrawy logo white

"قومي المرأة" ينظم برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال

02:00 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
"قومي المرأة" ينظم برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال

برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية بعنوان "برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال" بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بحضور الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس.

وتستهدف الدورة 21 فتاة وسيدة ريفية من دول (سيرليون، ونيجيريا، وزامبيا، والكونغو، وجنوب السودان، وغينيا، وبوركينافاسو، وتشاد، وكوتيڤوار، ومالاوي)، تم ترشيحهن من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتدريبهن على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ليصبحن رائدات أعمال في بلدانهن، ويستمر التدريب خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الجاري.

برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال المجلس القومي للمرأة وزارة الخارجية

الخبر التالى:

رئيس تنشيط السياحة يعقد عددًا من اللقاءات المهنية في فعاليات معرض ريمني بإيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

633

متعافون اليوم

318456

إجمالي الإصابات

17970

إجمالي الوفيات

268843

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا