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​​الزراعة: 5 آلاف و700 جمعية في محافظات الجمهورية لتوزيع كارت الفلاح

11:32 م الخميس 14 أكتوبر 2021
​​الزراعة: 5 آلاف و700 جمعية في محافظات الجمهورية لتوزيع كارت الفلاح

كارت الفلاح الذكي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت من طباعة 3 ملايين و330 ألف كارت فلاح، منهم مليون و300 كارت قديم، والباقي جديد "ميزة"، موضحًا أن الوزارة انفردت بالمسؤولية عن الكارت منذ 10 أغسطس الماضي.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه بحلول 10 أبريل المقبل 2022 سيكون الصرف كله بالطريقة الآلية عبر الكارت، لافتًا إلى انتشار ما يقرب من 5 آلاف و500 جمعية زراعية في المحافظات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن الصرف الحالي يكون على الأسمدة ثم نضع سيستم جديد لكي يستفيد الفلاح من الخدمات المالية وغيرها.

وأشار إلى أن كارت الفلاح يحد من عمليات التلاعب في المقررات السمادية ويعمل على تيسير عمليات الصرف والحصول على المعاش وتيسير القروض، التي قد يحتاج إليها المزارع، مضيفًا أن كارت الفلاح يفيد في الحصر الزراعي والتعرف عليه لحظي، وتحديد حجم الإنتاج والأرض.

كارت الفلاح وزارة الزراعة محمد يوسف

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