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​وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين

11:13 م الخميس 14 أكتوبر 2021
​وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- أحمد مسعد:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة ونقابة المهندسين في كافة الأنشطة ذات الاهتمام المشترك مثل التدريب المهني والتقني والتشغيل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس حسين صبري البكباشي مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وعن نقابة المهندسين المهندس هاني ضاحي بصفته نقيب المهندسين.

وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع، أن هذا البروتوكول يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين نقابة المهندسين والوزارة خلال الفترات المقبلة.

محمد سعفان القوى العاملة بروتوكول تعاون

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