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لا تهاون مع المخالفين.. الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأوسيم (فيديو)

05:47 م الخميس 14 أكتوبر 2021
لا تهاون مع المخالفين.. الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأوسيم (فيديو)

إزالة تعديات - أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام رجال العمل الميداني وقطاع الإشغالات والإدارات التنفيذية بالمدينة، بهدم وإزالة تعديات على الأرض الزراعية على مساحة 150 مترًا تقريبًا بمدينة أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، أوضحت المحافظة، أنه تم تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالف، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهة حازمة للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الأراضي الزراعية أوسيم الجيزة التعديات على الأراضي الزراعية

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