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بسام راضي ينشر صور استقبال الرئيس السيسي بالمجر

08:10 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور استقبال رئيس وزراء المجر صباح اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة بودابست.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة دول تجمع الفيشجراد مع مصر التي عقدت بالعاصمة المجرية بودابست".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست".

السيسي المجر رئاسة الجمهورية رئيس وزراء المجر بودابست

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