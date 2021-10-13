"معلومات الوزراء": أغلب المصريين يؤيدون حضور الطلاب من داخل المدارس

كتب- محمد غايات:

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على آراء المواطنين بالعيّنة في هذا الشأن، وبسؤال المبحوثين عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على لقاح فيروس "كورونا"، اتضح أن النسبة الكبرى منهم في استطلاعي يوليو 41.6%، وسبتمبر40.7% لعام 2021 يؤيدون ذلك، في حين عارض 15.2% و16% على التوالي تطعيم هذه الفئة العمرية، وأوقف 12% في الاستطلاع الأخير تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على اللقاح على بعض الاعتبارات، كان من أهمها أن يكون الحصول على اللقاح مفيدًا، وآمنًا لهم.

من ناحية أخرى، تناول الاستطلاع أيضاً التعرف على آراء المواطنين في قرار حضور الطلاب خلال العام الدراسي الحالي من داخل المدارس، مع تفعيل نظام الحضور والغياب خلال العام، حيث أبدى غالبية المواطنين تأييدهم للقرار وذلك بنسبة 59.8%، كما أيده مواطنون آخرون ولكن مع وجود بعض الشروط لديهم وذلك نسبة 11% وكان أهم هذه الشروط: تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، ومتابعة انتشار الفيروس بين الطلاب، مقابل 16.8% أبدوا اعتراضهم عليه، و12.4% لم يحدد.​