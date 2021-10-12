Masrawy logo white

معلومات الوزراء: مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

04:52 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
معلومات الوزراء: مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

القاهرة- أ ش أ:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حرص الحكومة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير حياة كريمة للمصريين من خلال توفير برامج عديدة للحماية الاجتماعية أبرزها برنامج (تكافل وكرامة) و(حياة كريمة) و(دعم المعاشات).

جاء ذلك في انفوجراف نشره مركز المعلومات اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية)، أبرز خلاله الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية.

ووفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، أشار إلى أن حجم إنفاق الحكومة بلغت على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

هذا المحتوى من

مصر الحماية الاجتماعية حياة كريمة مركز المعلومات

الخبر التالى:

بعد زيارتها.. مدبولي يوجه برصد 250 مليون جنيهاً لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية بالأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا