معلومات الوزراء: مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

القاهرة- أ ش أ:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حرص الحكومة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير حياة كريمة للمصريين من خلال توفير برامج عديدة للحماية الاجتماعية أبرزها برنامج (تكافل وكرامة) و(حياة كريمة) و(دعم المعاشات).

جاء ذلك في انفوجراف نشره مركز المعلومات اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية)، أبرز خلاله الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية.

ووفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، أشار إلى أن حجم إنفاق الحكومة بلغت على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.