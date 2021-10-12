أمطار وبرق أضاء السماء.. تفاصيل ليلة شتوية عاشتها مصر في الخريف

حدثا في نفس اليوم.. هل ترتبط الهزة الأرضية اليوم بزلزال 1992؟ الفلك

كتب- محمد نصار:

شهدت مناطق متفرقة من مساء أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة

شهدت منطقة المقطم تساقط الأمطار فيما شاهد مواطنين بالمعادي ومناطق آخرى سحباً كثيفة وبرقاً في السماء.

دمياط

شهدت مدينتا دمياط ورأس البر سقوط أمطار خفيفة، مساء الاثنين، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس على باقي مناطق المحافظة.

واستمر سقوط الأمطار لوقت قصير، ولم تتأثر حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، واستمر خروج مراكب الصيد، منذ ساعات الصباح الأولى، كما انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

المنيا

سقطت أمطار خفيفة استمرت لبضع دقائق على عدة مناطق بأنحاء محافظة المنيا، وساد جو خريفي معتدل علي كافة الأنحاء، وقبلها ضرب الرعد والبرق سماء المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجّه نهاية شهر سبتمبر الماضي، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة اية أزمات طقسية وسيــــول، خلال فصل الشتاء القادم.

وأعطى المحافظ تعليمات للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية خلال فصل الشتاء.

الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، مساء الاثنين، سقوط أمطار متوسطة، مع زيادة سرعة الرياح، وظهور للبرق ودوي الرعد في السماء.

وأصدرت محافظة الدقهلية توجيها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والتعامل السريع مع الأمطار.

تحذير جوي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، تحذيرًا جويًا، بداية من الساعة 11 مساء الاثنين، إلى الساعة 2 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وقال بيان من هيئة الأرصاد الجوية، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، إنه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة التي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال صور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط توزيعات الضغط نتوقع الآتي:

- استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

- وأضاف البيان أنه يرجى من المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق.

هل هي مفاجئة؟

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحديث عن سقوط أمطار مفاجئة أمس غير صحيح، كون الهيئة أعلنت ذلك للجميع.

وأوضحت شاكر لمصراوي قائلة: "مفيش أمطار مفاجئة ولا حاجة لأن الهيئة كانت أصدرت بياناً حذرت فيه من استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس".

وشهد أمس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة، تزامنا مع توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بحدوث تقلبات جوية في فصل الخريف.

وأشارت شاكر، إلى أن صور الأقمار الصناعية، أشارت إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

ما السبب؟

قالت الأرصاد إن منخفض السودان يمتد شمالًا معلنًا بداية فصل الخريف مناخيًا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالًا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة: "ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز الـ40 درجة كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة".

طقس الثلاثاء

عن طقس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار اليوم، على محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحًا حتى ظهر اليوم.