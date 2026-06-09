أشادت منصة Travel and Tour World (TTW) الدولية المتخصصة في السياحة والسفر بنجاح استراتيجية وزارة السياحة والآثار المصرية "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، مؤكدة أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية من خلال التوسع في الشراكات الدولية وزيادة الرحلات الجوية المباشرة وتطوير المنتجات السياحية المتنوعة.

وأكدت المنصة، في تقرير تحليلي موسع، أن مصر واليابان انضمتا إلى عدد من الدول الكبرى، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وبولندا وإيطاليا، في جهود تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع السفر الدولي، عبر تعزيز الربط الجوي وإطلاق برامج سياحية ثقافية وتاريخية وفاخرة تستهدف مختلف الأسواق العالمية.

شراكات دولية لدعم نمو السياحة

أوضح التقرير أن مصر تعتمد على استراتيجية متكاملة تقوم على توسيع التعاون مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة، من خلال العمل مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات ووكالات السفر الدولية لتطوير برامج سياحية متخصصة تبرز ثراء المقصد السياحي المصري وتنوعه.

وأشار إلى أن هذه الشراكات تسهم في تسهيل حركة السفر وتحسين تجربة السائح عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الإقامة والنقل، بما يواكب تطلعات السائحين من مختلف دول العالم.

أسواق رئيسية مستهدفة

سلط التقرير الضوء على أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وفي مقدمتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبولندا واليابان والولايات المتحدة وكندا وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن مصر تعمل على تصميم برامج سياحية وحملات ترويجية متخصصة لكل سوق وفقًا لاهتمامات السائحين وطبيعة الطلب داخل كل دولة، بما يساهم في جذب شرائح جديدة من الزوار وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.

الربط الجوي المباشر

أوضح التقرير أن توسيع شبكة الرحلات الجوية المباشرة يمثل أحد أهم عناصر نجاح الاستراتيجية السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن القاهرة ترتبط حاليًا برحلات مباشرة مع عدد من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم، من بينها طوكيو ولندن وباريس وبرلين وروما ووارسو.

وأضاف أن تعزيز الربط الجوي يسهم في تقليص زمن السفر وتحسين تجربة الوصول إلى المقصد المصري، فضلًا عن دعم البرامج السياحية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين.

المتحف المصري الكبير والأهرامات في صدارة الجذب

أشار التقرير إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز عناصر الجذب السياحي الجديدة، باعتباره مشروعًا ثقافيًا عالميًا يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب أهرامات الجيزة وأبو الهول ومعابد الأقصر والكرنك والرحلات النيلية ومنتجعات البحر الأحمر.

وأكد أن تنوع المنتج السياحي المصري يمنح الزائر فرصة الاستمتاع بتجارب تجمع بين الثقافة والتراث والفخامة والترفيه والمغامرات الصحراوية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا.

السياحة الفاخرة والاستدامة

كما سلط التقرير الضوء على جهود مصر في تطوير السياحة الفاخرة من خلال الفنادق والمنتجعات الراقية والرحلات النيلية المتميزة والبرامج المصممة خصيصًا للسائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

وأشار كذلك إلى اهتمام الدولة بتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، إلى جانب دعم المنتجعات الصديقة للبيئة وبرامج حماية الموارد الطبيعية.

رؤية تستهدف 2030

وأكدت منصة Travel and Tour World أن مصر تمتلك رؤية طموحة تستهدف أن تصبح من بين أكثر دول العالم استقبالًا للسائحين بحلول عام 2030، من خلال توسيع الشراكات الدولية وزيادة الرحلات الجوية المباشرة وتقديم تجارب سياحية متكاملة تجمع بين التاريخ والثقافة والفخامة والاستدامة.

وأكد على أن المقصد السياحي المصري يمتلك مقومات فريدة تؤهله لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، وترسيخ مكانته كإحدى الوجهات العالمية الرائدة في السياحة الثقافية والفاخرة.