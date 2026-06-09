أصدرت مجموعة شركات "فالكون" لخدمات الحراسة، بيانًا اليوم الثلاثاء، موجهًا إلى عملائها، أكدت فيه استمرار التزامها بتقديم خدماتها بكامل كفاءتها التشغيلية.

يأتي هذا البيان بعد تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في واقعة مشاجرة التجمع لاتهامهم باستعراض القوة والبلطجة والتعدي على محام داخل معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأثيرت خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل بشأن مستقبل شركة فالكون والذي يرأس مجلس إدارتها صبري نخنوخ.

وقالت الشركة في بيانها: "بعد على مدار عشرين عامًا، رسخت مجموعة شركات فالكون مكانتها كركيزة أساسية وشريك إستراتيجي في قطاع تقديم الخدمات العامة".

وأضافت: "اليوم ونحن نحتفي بعقدين من الالتزام والثقة المتبادلة مع شركائنا وعملائنا، نؤكد أن منظومتنا التشغيلية تمضي بكامل طاقتها وكفاءتها المعهودة في مجال خدماتنا الرئيسة وهي: خدمات الأمن - خدمات نقل الأموال - الخدمات العامة وادارة المشروعات - الأنظمة الفنية والأمنية".

وتابعت "الشركة" قائلة: "إن الهيكل المؤسسي الراسخ الذي بنيناه يضمن الوفاء بكافة التزاماتنا، وإستمرار تقديم خدماتنا بأعلى معايير الإنضباط التشغيلي والإحترافية"، مختتمة بيانها بالقول: "نعتز بثقة عملائنا التي نعتبرها رأس مالنا الحقيقي".

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