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"الملكية الفكرية" توافق على إيداع ‎تصميم "وردة" لعبدالرحمن الجيوشي

09:15 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
"الملكية الفكرية" توافق على إيداع ‎تصميم "وردة" لعبدالرحمن الجيوشي

شعار مطعم وكافيه وردة

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وافقت إدارة "حماية حقوق الملكية الفكرية" بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، على الطلب المقدم من عبدالرحمن طارق مصطفى، على إيداع عمل تصميم تشكيلي على شكل "وردة".

‎وقال عبدالرحمن طارق في تصريحات صحفية: "تم الإيداع والموافقة على التصميم تحت رقم 2185 باسم وردة"، مشيرًا إلى أن تصنيف ووصف المصنف عبارة عن: "وجه سيدة ثلاثينية ترتدي على رأسها منديل بأوية ويظهر نصف وجهها العلوي فقط وذات عيون ملونة بطابع مصري أصيل دون الفم والجزء السفلي من الوجه".

كما أعلن عبد الرحمن طارق، كامل حقوقه في التعامل على علامة وردة التجارية والفنية وأن يكون التعامل معه في حالة طلب الحصول على استعمال العلامة سواء لكافيهات أو مجال تجاري آخر أو حتى فني، من خلال أرقام والده المرحوم طارق الجيوشي.

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وزارة الثقافة عبدالرحمن الجيوشي تصميم وردة قطاع الفنون التشكيلية الملكية الفكرية

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