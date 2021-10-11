Masrawy logo white

متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسي للعاصمة المجرية

07:26 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر".

وصرح راضي، أن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بسام راضي السيسي المجر بودابست

الخبر التالى:

دار الإفتاء: المعاملات المالية في البورصة حلال بشرط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر .. تصفيات المونديال.. ليبيا 0-0 مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا