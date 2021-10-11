"الاستعلامات" تصدر كتابًا عن مصر وجنوب السودان: تعاون شامل من أجل الاستقرار

كتب- مينا غالي:

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن القمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير، هي القمة التاسعة بين الرئيسين، حيث سبقتها (8) لقاءات قمة عقدها الرئيسان السيسي وسيلفا كير في مناسبات عديدة منذ عام 2014 حتى الآن، طبقاً لما رصده كتاب جديد أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات باللغتين العربية والإنجليزية حمل عنوان: "مصر وجمهورية جنوب السودان"، والذي أشار إلى أن كثافة هذه اللقاءات إنما تعكس حرص مصر على تقديم كل الدعم لجمهورية جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية للشعب الشقيق، كما تعكس حرص البلدين على التعاون المشترك والمستمر لتعزيز العلاقات الثنائية التى شهدت دفعة كبرى في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى التعاون بشأن مياه النيل، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014، ووصلت ذروتها بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مدينة "جوبا" عاصمة جمهورية جنوب السودان فى شهر نوفمبر من العام الماضي (2020).

وأكد الكاتب الصحفي "ضياء رشوان" رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مقدمة الكتاب، أن العلاقات بين مصر وجمهورية جنوب السودان تمثل أهمية بالغة لكل من الدولتين وركناً أساسياً في السياسة الإقليمية والأفريقية لكل منهما، فرغم حداثة نشأة جمهورية جنوب السودان (2011) كدولة مستقلة، إلا أن العلاقات بين مصر وشعب هذه المنطقة التي أصبحت جمهورية جنوب السودان، قديمة ومتواصلة خلال وجودها كجزء من شعب السودان الشقيق في إطار جمهورية السودان، ثم في فترة تمتعها بالحكم الذاتي وفقاً لاتفاقية عام 1972، حيث كان التواصل دائماً على الأصعدة المختلفة في مجال التعليم والتنمية الشاملة والتدريب والتعاون في مجالات الصحة والمياه والثقافة وغير ذلك.

وقال "رشوان"، إن إصدار هذا الكتاب جاء ضمن سلسلة من الكتب التي تصدرها الهيئة، وتطبع ورقياً وتنسخ إلكترونياً وتنشر على مواقع الانترنت التابعة للهيئة بعدد من اللغات إلى جانب اللغة العربية والتي وصل عددها إلى (25) كتاباً حتى الآن، ويتواصل إصدارها من أجل تعزيز التفاهم مع الشعوب الأفريقية، وإثراء معرفة الشعب المصري بأشقائه في الدول الأفريقية، ومخاطبة الشعوب الأفريقية بلغاتها، وتعريف القراء في أفريقيا وفي كل مكان بكل شعب من شعوب هذه القارة ومقدراتها ودورها في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات، إلى أن كتاب "مصر وجمهورية جنوب السودان"، أعده الزميلان: عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، والدكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها هيئة الاستعلامات أيضاً.

ويتضمن كتاب "مصر وجمهورية جنوب السودان" بابين رئيسيين، الباب الأول بعنوان "العلاقات بين مصر وجمهورية جنوب السودان"، حيث يلقي الضوء على جوانب العلاقات بين البلدين، وتضمن الباب الأول سبعة فصول، تناولت العلاقات السياسية، والتعاون بين مصر وجنوب السودان بشأن مياه النيل، والتعاون في المجال العسكري والأمني، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، والعلاقات الثقافية والإعلامية والتعليمية، والتعاون في مجال الصحة.

وجاء الباب الثاني بعنوان " لمحات عن جمهورية جنوب السودان" وتضمن الباب الثاني سبعة فصول تناولت معلومات أساسية عن دولة وشعب جمهوية جنوب السودان من كافة الجوانب الجغرافية والتاريخية والسكانية، إضافة إلى النظام السياسي والأوضاع الاقتصادية والتبادل التجاري وفرص الاستثمار، والأوضاع الثقافية وغيرها، لتعزيز معرفة الشعب المصري بدولة جنوب السودان وشعبها الشقيق.