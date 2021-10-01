Masrawy logo white

"قومي المرأة" يشكر محافظ البنك المركزي لإصدار ضوابط تعاملات الوصاية على حسابات القصر

10:04 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
"قومي المرأة" يشكر محافظ البنك المركزي لإصدار ضوابط تعاملات الوصاية على حسابات القصر

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، لإصدار البنك المركزي المصري، بشأن إصدار ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، والتي تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية بالإضافة إلى فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي.

وعبّرت مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذا القرار والذي يعد إستجابة لتوصيات المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، من خلال رصد بعض المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات، فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تساعد أيضًا على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديًا.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة البنك المركزي حسابات القصر

الخبر التالى:

"لا نستطيع تدبير الرواتب".. مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان يواجه شبح الإغلاق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا