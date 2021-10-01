"قومي المرأة" يشكر محافظ البنك المركزي لإصدار ضوابط تعاملات الوصاية على حسابات القصر

كتبت- نور العمروسي:

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، لإصدار البنك المركزي المصري، بشأن إصدار ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، والتي تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية بالإضافة إلى فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي.

وعبّرت مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذا القرار والذي يعد إستجابة لتوصيات المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، من خلال رصد بعض المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات، فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تساعد أيضًا على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصاديًا.