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للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.. الأوقاف تطلق حملة " أرضنا عرضنا"

10:21 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.. الأوقاف تطلق حملة " أرضنا عرضنا"

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق حملة " أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها"، بمناسبة يوم الفلاح المصري، الذي يوافق التاسع من سبتمبر كل عام.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إنه بمناسبة يوم الفلاح المصري الذي يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام، تطلق الوزارة حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، وليس إهدارها أو الاعتداء عليها، تحت عنوان : " أرضنا عرضنا .. نحميها وننميها ".

وأضاف حسن أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها، وبيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة "، و يقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قامت الساعة وفِي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها "، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول.

وزارة الأوقاف حملة أرضنا عرضنا الدكتور عبد الله حسن

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