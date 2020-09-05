أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الزراعة تعلن مد مواعيد صرف الحصص السمادية الصيفية للمزارعين

08:33 م السبت 05 سبتمبر 2020
الزراعة تعلن مد مواعيد صرف الحصص السمادية الصيفية للمزارعين

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، مد صرف حصص الأسمدة المدعمة الصيفية للمزارعين، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر مد صرف حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين للموسم الصيفي، حتى 20 سبتمر الجاري، مشيرًا إلى استمرار عمليات الصرف لكافة أصحاب الحيازات.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن صرف الحصص السمادية للمزارعين يكون من خلال الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن القرار يهدف إلى الحد من عمليات الشراء من السوق السوداء، التي يقع ضحيتها المزارع.

وتابع: "الجمعيات الزراعية حاليًا ممتلئة بالأسمدة"، مؤكدًا عدم وجود أزمة باستثناء الوجه القبلي الذي شهد تأخرًا محدودًا.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إلى أن الوزارة حريصة على صرف كافة الحصص السمادية من الشركات وتوفيرها للمزارعين بالأسعار الرسمية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ"مصراوي" في وقت سابق، إنه تم مد عمليات الصرف حتى نهاية سبتمبر، علمًا بأن الموسم ينتهي في أول سبتمبر.

اقرأ أيضًا..

مصدر بالزراعة: الوزارة تدرس صرف الأسمدة للفلاحين بعد انتهاء الموسم الصيفي

السيد القصير وزارة الزراعة صرف الحصص السمادية الصيفية

الخبر التالى:

"الزراعة": تنفيذ يوم حقلي لتدريب مزارعي القليوبية على الاستخدام الآمن لحبوب الغلال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا