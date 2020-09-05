الزراعة تعلن مد مواعيد صرف الحصص السمادية الصيفية للمزارعين

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، مد صرف حصص الأسمدة المدعمة الصيفية للمزارعين، حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر مد صرف حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين للموسم الصيفي، حتى 20 سبتمر الجاري، مشيرًا إلى استمرار عمليات الصرف لكافة أصحاب الحيازات.

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن صرف الحصص السمادية للمزارعين يكون من خلال الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن القرار يهدف إلى الحد من عمليات الشراء من السوق السوداء، التي يقع ضحيتها المزارع.

وتابع: "الجمعيات الزراعية حاليًا ممتلئة بالأسمدة"، مؤكدًا عدم وجود أزمة باستثناء الوجه القبلي الذي شهد تأخرًا محدودًا.

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إلى أن الوزارة حريصة على صرف كافة الحصص السمادية من الشركات وتوفيرها للمزارعين بالأسعار الرسمية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ"مصراوي" في وقت سابق، إنه تم مد عمليات الصرف حتى نهاية سبتمبر، علمًا بأن الموسم ينتهي في أول سبتمبر.

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