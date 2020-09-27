سفير مصر بهولندا يشيد بجهود مركز الأزهر للفتوى في مواجهة فوضى الفتاوى
كتب- محمود مصطفى:
استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأحد، حاتم عبدالقادر سفير مصر الجديد في هولندا.
وتفقد عبدالقادر أقسام المركز، واطلع على أبرز أعماله العلمية، والدعوية، والتوعوية، والثقافية، والخدمية، وأعرب عن خالص تقديره لجهود المركز في مجال الفتوى، وتجديد الفكر الإسلامي، ومواجهة الإرهاب، والتطرف الديني، والإسلاموفوبيا، وفوضى الفتاوى.
وثمن السفير، دور الأزهر الرائد والمؤثر عالميًّا وإقليميًّا في نشر السلام والأخوة والتسامح بين أبناء البشرية جمعاء.
رافق السفير أثناء زيارته الشيخ أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور رضا محمود السعيد - رئيس قسم البحوث والتدريب، والدكتور خالد سالم - منسق الفتوى الإلكترونية.
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