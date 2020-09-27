"القراء" تعلن وقوفها خلف الرئيس: اللهم أنصره ببركة القرآن العظيم

كتب- محمود مصطفى:

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي باسم نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد – شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء - أصدر بيانًا عاجلًا السبت، جاء فيه إن مجلس إدارة النقابة بكامله – نقيبًا وأمينًا عامًا وأمينًا للصندوق وأعضاء وكذا نقباء المحافظات - الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة الحكيمة، على مايقوم به من نهضة تنموية حديثة وبناء فعال يحسب له على أرض الواقع، ما جعل مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة بالفعل.

ودعت نقابة القراء، في بيان لها، اليوم الأحد، الله تعالى أن يوفق الرئيس السيسي دائمًا لما فيه خير البلاد والعباد ببركة القرآن العظيم، وأن يرد كيد أهل الشر في نحورهم، وأن يرفع راية مصر خفاقة في العالمين.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسة السبت المقبل، لتحديد موقفها من انتخابات مجلس الإدارة، والإعلان عن عقد جمعية عمومية حسب التقويم الهجري، طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.