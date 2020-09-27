الصحة تكشف خطة التعامل مع حالات كورونا بمونديال اليد

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطتها الوقائية للتأمين الطبي وإجراءات مكافحة كورونا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رقم 27 التي سيتم إقامتها في مصر منتصف يناير المقبل.

وحددت الخطة خطوات التعامل مع حالات الاشتباه بتفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة لتلقي البلاغات، وتخصيص فرق استجابة سريعة في أماكن انعقاد الحدث، والتأكد من توافر غرف عزل مناسبة بفنادق الإقامة وصالات التدريب والمباريات وتفعيل نظام الترصد الإلكتروني، وتقييم الحالات طبيا عند ظهور أعراض بسيطة وعمل تحليل "pcr" والعزل في غرفته، وإذا كانت سلبية يعالج الأعراض ولو إيجابية ينقل إلى المستشفى.

وحددت الخطة مجموعة من الرسائل الوقائية هي المسح الحراري بشكل إجباري، وارتداء الكمامة إلزاميا ما عدا اللاعبين النشطين والحكام أثناء المباريات، وتوفير أحواض للغسيل ومطهرات الأيدي، والحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن مترين، والحد من مدة التجمعات أثناء البطولة والتطهير الدوري لجميع الأماكن المشتركة في البطولة.

ونصت الخطة على عدد من المحاور منها تقييم المخاطر والتي تشمل: قبل وصول الفرق بشهر كامل تقوم لجنة من القطاع الوقائي بتصنيف درجة نشاط كورونا بالدول المشاركة.

كما يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينية على جميع الحضور، بما في ذلك المسح الحراري، ومناظرة جميع الوفود، وإجراء تحليل الـ "PCR" عند الوصول على أن يعاد كل 72 ساعة.

وشملت الخطة عمل المسح الحراري على جميع مداخل الفنادق وصالات التدريب وقبل الصعود إلى الحافلات وقبل الدخول إلى غرف الاجتماعات.

ولتطبيق التباعد الجسدي، أشارت الخطة إلى تقسيم الملعب إلى مناطق كل منطقة يرمز لها بلون مختلف ويكون لها إجراءات وقائية محددة ويلتزم الأفراد داخل كل منطقة لونية بأن يحدوا حركتهم داخل المساحة المحددة لهم وبالحد الأقصى للعدد المسموح به، مع الحد من تواجد الصحفيين والإعلاميين للحد الأدنى المسموح له بالمشاركة.