مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 189 رحلة.. اليوم

كتب - محمد عبيد

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن المطار سيشهد، اليوم السبت، وصول 96 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11 ألف راكب، كما يغادر المطار 93 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية؛ تقل على متنها 10 آلاف راكب.



وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول سوف تستقبل وتودع خلال الـ24 ساعة 189 رحلة طيران من وإلى عدة وجهات بالخارج عليها نحو 21 ألف راكب من جنسيات مختلفة، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.