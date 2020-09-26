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الطيب يوجه بدراسة أحوال المتفوقين في الثانوية الأزهرية والتكفل بغير القادرين

11:48 ص السبت 26 سبتمبر 2020
الطيب يوجه بدراسة أحوال المتفوقين في الثانوية الأزهرية والتكفل بغير القادرين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدراسة أحوال جميع الطلاب المتفوقين بالثانوية الأزهرية، وتحديد احتياجاتهم من مصروف شهري وسكن، وتوفير كافة الاحتياجات بشكل فوري وعاجل.

وأعلن فضيلة الإمام الأكبر، حسب بيان، أن هذا القرار يأتي في إطار تشجيع أبنائنا الطلاب على تحصيل العلم والمعرفة، وتوفير البيئة الصحية الملائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المرحلة الجامعية، للانطلاق بما تزودوه من علوم لبناء مستقبل مشرق لأمتنا العربية والإسلامية.

شيخ الأزهر المتفوقين الثانوية الأزهرية أحمد الطيب

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