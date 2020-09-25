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حدث في 8 ساعات| الحكومة ترد على 12 شائعة.. وتفاصيل طقس السبت

06:46 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| الحكومة ترد على 12 شائعة.. وتفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إزالة 405 مخالفات على الأرض الزراعية، وشيخ الأزهر ينعى رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق، وقطع المياه عن 19 منطقة في القاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

- الدروس الخصوصية وإلغاء الحضور بالمدارس وتذاكر النقل العام.. الحكومة ترد على 12 شائعة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدم صحة شائعات تداولتها مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها عن تراجع إيرادات قناة السويس تزامنا مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، وانتهاء بمبادرة "ما يغلاش عليك" بجميع المحافظات، وتداول عبوات زيت غير صالحة بالمنافذ التموينية، وظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور بمصر.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 12 شائعة هذا الأسبوع كما يلي:

الكنيسة القبطية فصل الكهرباء مخالفات البناء بني سويف محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية أحمد الطيب الأزهر الشريف

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