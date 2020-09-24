غدا.. بدء التقديم للحاضنة التكنولوجية الثانية (رواق) بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج الاحتضان لحاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق)، ومقرها كلية الهندسة بقنا؛ لجميع شباب المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار التكنولوجية والتي ستبدأ من غدٍ ولمدة عشرة أيام؛ لملء استمارات التقدم إلكترونيًّا.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن حاضنة (رواق) هي أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال، والتي افتتحت بمقر كلية الهندسة بقنا؛ بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن استراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030.

وتعد حاضنة (رواق) عضو البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) والذي يقدم حزمة من الخدمات والدعم المالي الذي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل فريق من الفرق التي سيتم احتضانها.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ أن حاضنة (رواق) من الكيانات المتميزة وتسهم في تحويل المخرجات البحثية والتكنولوجيات المتميزة التي تنتجها كليات الجامعة ومعاهدها، وأيضًا مشروعات التخرج لطلاب الكليات العلمية والأفكار التكنولوجية لدى شباب الخريجين.

كما تسهم في إيجاد حلول غير تقليدية ويسيرة ومنخفضة التكلفة، ويمكن تصنيعها محليًّا؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع في عديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في عدد من المجالات العلمية المتميزة بالجامعة؛ بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالمجتمع.

وأفاد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ بأن وجود حاضنة متميزة؛ مثل حاضنة (رواق) بفرع جامعة الأزهر بأسيوط إنما يؤكد على اهتمام جميع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، والنواب بجميع فروع الجامعة؛ على إتاحة جميع الفرص والإمكانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات؛ من خلال خدمات التدريب والاستشارات، والدعم المالي والفني، وتصنيع النماذج الأولية من خلال أحدث المعامل الموجودة بمقر الحاضنة، وتدريبهم على كيفية إنشاء العمل الخاص بهم بعد التخرج وإنجاحه وتطويره بما يتماشى مع حاجة سوق العمل والمتغيرات الحديثة المتلاحقة.

وقال الدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة؛ إن حاضنة (رواق) تخدم جميع المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية المتميزة من محافظات: قنا، والأقصر، وأسوان، في مجالات: الطاقة، والمياه، والصحة، والتعليم، والسياحة؛ للاحتضان داخل الحاضنة، والإفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة (رواق).

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