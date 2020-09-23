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الزراعة: ضبط أكثر من 108 آلاف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال أغسطس

09:42 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الزراعة: ضبط أكثر من 108 آلاف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال أغسطس

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم ضبط 108550 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، ما يوازي حوالي 54 طنا (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وتم المرور على محلات الإتجار في المبيدات على 1411 محلا منها 934 محلا مرخصا، و349 محلا غير مرخص، و128 محلا تحت الترخيص، وجرى تحرير 82 محضرا للعرض على النيابة العامة.


جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بالوزارة، يتضمن جهود أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم ترشيح 80 فردا من قبل مديريات الزراعة يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي رقابة كمرحلة أولى في كل محافظة من محافظات مصر المختلفة.

أوضح أنه تم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبي تطبيقي على كل ما يتعلق بأعمال الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات من الفترة من 10/8/2020 وحتى 16/8/2020 وذلك على ثلاث دفعات مع تسليم كل منهم بيان بالمبيدات المسجلة في مصر صادر عن لجنة مبيدات الآفات.

وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، على أن اللجنة بصفتها الجهة المسئولة عن الرقابة على المبيدات تقوم بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين للقيام بحملات مفاجئة لضبط سوق المبيدات بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المبيدات مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات للتنسيق معهم في مجال الرقابة على المبيدات وإعداد التقرير الشهري عما تم إنجازه في كل مديرية.

وزارة الزراعة الإتجار في المبيدات مبيدات غير مسموح بتداولها

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