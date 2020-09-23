البداية بـ 6 آلاف معتمر يوميا.. تعرف على مراحل فتح العمرة تدريجيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ، الموافق 4 أكتوبر 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وقسمت المملكة، أداء عودة العمرة على 4 مراحل تدريجية جاءت على النحو التالي:

المرحلة الأولى:

السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ، الموافق 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30% أي بنحو 6 آلاف معتمر يوميا من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

المرحلة الثانية:

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر، بنسبة 75% نحو 15 ألف معتمر يوميا، بجانب 40 ألف مصل يوميا من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

المرحلة الثالثة:

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 1 نوفمبر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% نحو 20 ألف معتمر يوميا، بالإضافة إلى 60 ألف مصل يوميا.

وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي.

على أن يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكل تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

المرحلة الرابعة:

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق اعتمرنا، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة، على أن يتم تقييم المراحل المعلن عنها بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.