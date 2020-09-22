"الوطنية للصحافة": تكريم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ اليوم
(مصراوي):
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، تكريم مجموعة من الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة، والذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة، لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.
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