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"الوطنية للصحافة": تكريم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ اليوم

02:00 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
"الوطنية للصحافة": تكريم الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات الشيوخ اليوم

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

(مصراوي):


أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، تكريم مجموعة من الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة، والذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة، لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.​

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة انتخابات مجلس الشيوخ

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