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"الري" توضح حقيقة غرق بعض المناطق في المحافظات النيلية (بيان رسمي)

08:25 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
"الري" توضح حقيقة غرق بعض المناطق في المحافظات النيلية (بيان رسمي)

نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:
تُهيب وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي لها اليوم الاثنين، بعدم نشر أية أخبار أو تحذيرات من حدوث غرق بعض المناطق في بعض المحافظات النيلية، إلا عقب الرجوع للوزارة، مضيفة أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة، بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وتؤكد الوزارة أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر، والذي تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين احترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، والتي تتصدى لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وفيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه، فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، والأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

الري البحيرة النيل طرح النهر

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