​​السياحة تكشف عدد الزائرين لمصر وجنسياتهم في 80 يومًا عقب استئناف الحركة الخارجية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارًا من يوليو الماضي، نحو 250 ألف سائح حول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجنسيات التي استقبلتهم مصر في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، جاءت من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وإنجلترا.

وأكدت وزارة السياحة، عدم رصد أية حالة إصابة واحدة بكورونا لهؤلاء السائحين سواء أثناء وجودهم في مصر أو بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء اجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتمع في زيارة قصيرة إلى ألمانيا، مع مجموعة من المسؤولين السياحيين، وكان على رأسهم وزير الدولة لشؤون السياحة الألمانية ورئيس لجنة السياحة في البرلمان ورئيس لجنة أزمة كورونا في ألمانيا، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات لمناقشة عودة حركة السياحة الألمانية لمصر، كون مصر من ضمن الدولة التي وضعتها ألمانيا في قائمة حظر السفر.

وشددت الوزارة، على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

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