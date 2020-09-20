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البابا تواضروس: تأسيس أسقفية شباب أمريكا وكندا كانت فكرة البابا شنودة منذ 40 سنة

07:03 م الأحد 20 سبتمبر 2020
البابا تواضروس: تأسيس أسقفية شباب أمريكا وكندا كانت فكرة البابا شنودة منذ 40 سنة

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):

قال البابا تواضروس الثاني، إن فكرة تأسيس أسقفية شباب لأمريكا وكندا مستوحاة من أسقفية الشباب التي أسسها المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث منذ حوالي 40 سنة، مضيفًا أن فكرة فعالة ومؤثرة في خدمة الشباب وامتدت من مصر إلى كنائس المهجر.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة وجهها الباباـ للأسقفية التي يشرف عليها القس لوقا باسيليوس.

وعن نوعيات الخدمة داخل الأسقفية قال البابا: "الخدمة تحوي مركزًا لتدريب خدام الشباب وهي فكرة مهمة جدًا لاستمرارية العمل، سيضاف إليه مركز لخدمة الإدمان وأيضًا مركز داود النبي لتحفيظ الألحان، بهدف تعميق العمل الكنسي في قطاعات الفتيان بصفة عامة والخريجين، وأيضًا قطاعات المهاجرين الجدد، المهاجرين إلى أمريكا".

وأضاف: "المكان يحوي كنيسة ومركز العذراء الملكة وأيضًا مركز للمؤتمرات على اسم الأمير تادرس، والكنيسة يمكن أن تسع 900 فرد ومركز الخدمات يستوعب حوالي 40 فردًا".

وأوضح البابا أن الكنائس والإيبارشيات تخدم أولادها بطريقة أفقية، حيث تخدم كافة المراحل والخدمات النوعية، أما أسقفية الشباب فستقوم بالخدمة بشكل رأسي.

البابا تواضروس البابا شنودة أسقفية شباب أمريكا

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