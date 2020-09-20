رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نهتم بسلامة المواطن ومقدم الخدمة

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نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأحد، فاعلية بمناسبة اليوم العالمي لأمن وسلامة المرضى، بمحافظة الأقصر -إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة- بمشاركة لفيف من قيادات الدولة والمجتمع المدني وممثلين من مختلف القطاعات الصحية المتنوعة في مصر.

وصرح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة، بأن المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال كلمته، أن تلك المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطي جميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري وفق أحدث المعايير الدولية.

وتابع الدكتور أشرف إسماعيل: حرصت الهيئة على أن تُقام الفاعلية بمحافظة الأقصر حيث يجري إعدادها على قدم وساق للدخول في المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وكرم رئيس الهيئة، مستشفى (شفا الأورمان)، والتي تعد أول مستشفى حصلت على التسجيل بالهيئة داخل المحافظة، وتُعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المجتمعي وتكاتف كل الجهود على جميع المستويات لدعم المشروع القومي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة، الحرص الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والزيارات الميدانية للرد على جميع الاستفسارات من مقدمي الخدمة، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أنه يمكن الحصول على جميع التفاصيل عن طريق موقع الهيئة www.gahar.gov.eg.

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