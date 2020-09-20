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"البحوث الإسلامية" ينعي موجه عام بمنطقة وعظ كفر الشيخ

11:02 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
"البحوث الإسلامية" ينعي موجه عام بمنطقة وعظ كفر الشيخ

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الشيخ أحمد داوود؛ الموجه العام بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والذي وافته المنية مساء أمس.

وأشار المجمع في بيان له، الأحد، إلى أن الفقيد ترك بصمة في مجال الدعوة إلى الله من خلال مشاركاته الدعوية والتوعوية.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وأسرة الوعظ بصفة عامة، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الدعوة في ميزان حسناته.

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف كفر الشيخ

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