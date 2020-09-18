الري: 498 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال أسبوع



كتب - أحمد مسعد:

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (280,663) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (629) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الري في بيان لها الجمعة، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام خلال الأسبوع بتنفيذ(111) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (287) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (100) إزالة على منافع الصرف.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ عدد ( 111) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠، ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56173) حالة تعدي.

ومن جانبه أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، أن القطاع أزال (٢٨٧) مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر يبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٦٧٦٢ ) إزالة.

وفي سياق متصل أوضح المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (100) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 4 ) محافظات، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77728)

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ كافة الإزالات بعزم لا يلين، والتصدي لجميع أشكال التعديات في مهدها على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف.

وأكدت الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث .