أمين السياحة العالمية يوجه بضرورة تفعيل مقترح مصر "سافر اليوم" بدلا من "سافر غدا"

كتب - يوسف عفيفي:

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حفل رسمي للدورة الـ ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الجورجي ووزراء السياحة ومسئولي السياحة المشاركين في هذه الدورة من مختلف دول العالم.

وخلال الحفل، ألقي رئيس الوزراء الجورجي كلمة أكد فيها علي أهمية السياحة بالنسبة لجورجيا ولكافة دول العالم، كما توجه بالشكر لجميع الحاضرين على حضورهم إلى جورجيا للمشاركة في الدورة الـ ١١٢ للمجلس التنفيذي.

وأكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، رئيس المجلس التنفيذي، على ضرورة التعايش مع الوضع الراهن، لافتاً إلى ضرورة تفعيل المقترح الذي تقدم به الدكتور خالد العناني خلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا "Travel Tomorrow"، موضحا أن شعار "سافر اليوم" يجب أن تستخدمه جميع دول العالم، وأكبر دليل على تطبيقه هو تواجد كل هذه الوفود في دولة ثانية لحضور فاعلية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد بولوليكاشفيلي خلال حديثه مع الدكتور خالد العناني أثناء الحفل، حرصه على حضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

و خلال الحفل، تم عرض بعض العروض الفنية والفلكلورية التي تعبر عن التراث والفن الجورجي.

وتعقد الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، حاليا بالعاصمة الجورجية تبليسي وستستمر فعالياتها حتى اليوم ١٧ سبتمبر الجاري.