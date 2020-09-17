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الإفتاء: غدا.. أول أيام شهر صفر

06:45 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الإفتاء: غدا.. أول أيام شهر صفر

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر صفر لعام 1442 هجرية، وأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر المحرم.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، الخميس، أن رؤية هلال شهر صفر تحققت اليوم بعد غروب شمس الـ 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجرية.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة إلى الأمتين العربية والإسلامية داعية الله عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

دار الإفتاء المصرية شهر صفر

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