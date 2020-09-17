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الأوقاف: تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا وتجديد مسجده

04:01 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الأوقاف: تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا وتجديد مسجده

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تسلم الوزارة، اليوم الخميس، المركز الإسلامي المصري بدار السلام بدولة تنزانيا والتابع للوزارة بعد الانتهاء من أعمال تطويره التي نفذتها شركة المقاولون العرب المصرية فرع تنزانيا.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إن أعمال التطوير التي تكلفت نحو ما يزيد على عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، تأتي في إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المركز الإسلامي المصري بتنزانيا يقوم بنشاط دعوي وتعليمي، وذلك من خلال موفدي وزارة الأوقاف وعددهم 12 موفدًا مصريًّا، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين.

واستطرد الوزير قائلا: كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز والذي يَدرُس به حاليًا نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره في إطار تطوير المركز.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المركز الإسلامي المصري تنزانيا

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